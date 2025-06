Hull City annonce l’arrivée de Reda Laalaoui

Révélation du FUS Rabat depuis plusieurs saisons, Reda Laalaoui (20 ans) va découvrir un nouveau championnat. Il y a plusieurs semaines, nous vous révélions que le jeune milieu de terrain marocain était en négociations très avancées avec Hull City, club de Championship (D2 anglaise) et qu’un accord avait été trouvé. Il ne manquait donc que l’officialisation.

C’est désormais fait. Ce jeudi, Hull City a annoncé l’arrivée du milieu marocain. «Hull City est ravi d’annoncer la signature du milieu de terrain marocain Reda Laalaoui de Fath Union Sport pour un montant non divulgué. Milieu de terrain box-to-box grand et athlétique, capable également d’évoluer plus en avant, le joueur de 20 ans a signé un contrat de quatre ans, le club ayant la possibilité de prolonger d’une année.»