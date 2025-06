Qualifs CdM 2026 : l’Italie se rassure contre la Moldavie, la Belgique s’offre le Pays de Galles après un match fou

Largement battue par la Norvège (3-0) vendredi, l’Italie n’aurait pas pu entamer plus mal sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2026. Ce revers cinglant a précipité la sélection dans une crise ouverte, où les doutes sportifs se mêlent aux tensions institutionnelles. Sous le feu des critiques, Luciano Spalletti a officiellement été démis de ses fonctions… mais dirigera paradoxalement une dernière fois la Nazionale ce soir, face à la Moldavie. Un match à très haute pression, presque surréaliste, tant l’ambiance est pesante.

Et l’Italie a bien failli plonger d’entrée. La Nazionale a encaissé un but de Nicolaescu dès la 9e minute… avant d’être sauvée par le drapeau levé : hors-jeu. Une fausse alerte, mais un vrai coup de froid sur les tifosi. Après un début de match plutôt chahuté, Raspadori a libéré les Italiens d’une reprise du droit (40e, 1-0). Andrea Cambiaso a permis aux Italiens de creuser l’écart dès la reprise en inscrivant un but après une belle action menée (50e, 2-0). Au classement du groupe de qualification I, l’Italie reprend ainsi la troisième place, la Norvège reste leader, tandis qu’Israël occupe la deuxième place.

La Belgique s’impose sur le fil, la Croatie triomphe largement

Les Diables Rouges n’ont pas tardé à imposer leur puissance offensive. À peine le quart d’heure de jeu passé, Romelu Lukaku a parfaitement repris un centre millimétré de Jérémy Doku pour tromper le gardien gallois et ouvrir le score (15e, 1-0). Portée par le public bruxellois, la Belgique a maintenu la pression, et à la 19e minute, Youri Tielemans a doublé la mise, enfonçant un peu plus le clou. À la 27e minute, Doku a creusé l’écart d’un nouveau but, avant que Wilson ne réduise la marque sur penalty juste avant la pause (45+7, 3-1). La seconde période a vu les Gallois lancer leur remontée, avec Sorba Thomas qui a inscrit le deuxième but de son équipe (52e, 3-2). La surprise est venue à la 70e minute, quand Brennan Johnson a réussi à égaliser (3-3), plongeant les Belges dans la stupeur.

En toute fin de match, Jérémy Doku a offert un ballon parfait à Romelu Lukaku, dont la frappe déviée a dépassé Karl Darlow, mais la VAR a annulé ce but à la grande stupéfaction des Belges. Finalement, c’est la star de Manchester City, Kevin De Bruyne, annoncée avec insistance du côté de Naples, qui a délivré la Belgique en inscrivant le but victorieux à la 88e minute (4-3). La Croatie a également pris l’avantage dès la première période face à la République tchèque. Andrej Kramarić a ouvert le score à la 43e minute, en reprenant un centre précis de Josko Gvardiol. Tomas Souček a réduit l’écart à la 59e minute (1-1). A l’heure du jeu, l’infatigable Luka Modric fait repasser son équipe devant au tableau d’affichage grâce à un pénalty somptueusement réalisé (62e, 2-1). Ante Budimir Quant à lui, le but du 4-1 à la 72e scellant le large victoire de la Croatie ce soir. Score final de la gifle infligée aux Tchèques : 5 buts à 1.

