Le nouveau sélectionneur de l’Italie est connu

Après la lourde défaite italienne face à la Norvège lors des qualifications à la prochaine Coupe du monde (3-0), Luciano Spalletti a fait savoir en conférence de presse qu’il « avait été licencié. Le président Gravina m’a informé que je serai relevé de mes fonctions après le match face à la Moldavie. J’aurais aimé rester et tenter de changer les choses. Mais je prends acte ».

Il faut dire que l’Italie, qui a déjà manqué le dernier rendez-vous mondialiste au Qatar en 2022, a bien mal lancé sa campagne de qualification pour la compétition qui se jouera en Amérique du Nord en 2026. Une défaite sans bavure, après avoir pris la porte en huitièmes de finale du dernier Euro. Hors de question de prendre le risque de subir un nouvel affront et de possiblement manquer un nouveau Mondial, et la Fédération italienne veut du changement.

Il a finalement dit oui

Forcément, il faut vite lui trouver un remplaçant. Et selon la Gazzetta dello Sport, c’est chose faite : Claudio Ranieri devrait prendre les commandes de la sélection italienne. Et ce alors que les premières informations venues d’Italie ce week-end expliquaient qu’il n’était pas forcément chaud. Celui qui vient de quitter la Roma a finalement dit oui à la sélection italienne. Il devrait d’ailleurs combiner ce rôle de sélectionneur et celui de conseiller personnel du président Friedkin à la Roma.

Plutôt apprécié par l’opinion publique italienne, Ranieri n’a pas pu résister à la proposition formulée par les dirigeants de la fédération. Il ne s’imaginait d’ailleurs pas qu’une telle opportunité allait se présenter. Dans un autre article, le média italien explique que Spalletti va quitter son poste sans rien demander, et ce alors qu’il avait encore plus d’un an de contrat. Une nouvelle ère démarre en Italie.