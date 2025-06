Clément Lenglet quitte définitivement le Barça

Joueur du FC Barcelone depuis 2022, Clément Lenglet quitte officiellement la Catalogne. Prêté à Tottenham, Aston Villa puis à l’Atlético de Madrid, le défenseur âgé de 29 ans avait signifié aux Blaugranas son envie d’être transféré chez les Colchoneros.

«Le FC Barcelone et l’équipe première Clément Lenglet ont conclu un accord pour la résiliation de son contrat avec le Club. Le FC Barcelone exprime publiquement sa gratitude à Clément Lenglet pour son engagement et son dévouement et lui souhaite bonne chance et succès pour l’avenir», précise le communiqué des Culers.