Équipe de France : Didier Deschamps réagit à l’annonce d’Antoine Griezmann

À trois jours de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour les matches de Ligue des Nations face à Israël et la Belgique, les Bleus ont reçu un énorme coup de massue. À 33 ans et après 137 sélections (44 buts, 38 passes décisives), Antoine Griezmann a surpris tout le monde en annonçant sa retraite internationale. Présent hier au derby de Madrid afin de superviser les Bleus, Guy Stéphan a-t-il vu le coup venir ? Toujours est-il que « Grizou » a officialisé la triste nouvelle sur ses réseaux sociaux.

«C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt», a ainsi écrit sur son compte X Antoine Griezmann. L’attaquant de l’Atlético de Madrid a annoncé ce lundi matin sa retraite internationale après plus de dix années passées sous le maillot de l’équipe de France. «Aujourd’hui, c’est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l’équipe de France. Après 10 années incroyables marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération».

Deschamps rend hommage à Griezmann

Moins en vue avec l’équipe de France depuis l’Euro 2024, le joueur de l’Atlético de Madrid a tout de même refermé le chapitre tricolore avec une Coupe du monde glanée en 2018, une Ligue des Nations gagnée en 2021 et deux finales perdues (le Mondial 2022 et l’Euro 2016). Leader technique des Bleus durant de nombreuses années, Griezmann aura été l’un des, si ce n’est le joueur marquant de l’ère Deschamps. En attendant la salve de questions des journalistes à ce sujet jeudi prochain, le Bayonnais a réagi à l’annonce de son vice-capitaine via la FFF.

« Au terme d’une réflexion longue et aboutie, Antoine a décidé de mettre un terme à sa magnifique carrière internationale. Nous avons eu une longue discussion à ce sujet récemment. Depuis ses débuts en Équipe de France, il y a dix ans, nous entretenons, lui et moi, une relation de confiance et des rapports très francs. Ce n’est jamais évident de tirer un trait sur l’Équipe de France. Surtout quand on l’a aussi bien représentée, aussi bien incarnée. Il faut du courage, de la lucidité et de l’honnêteté et Antoine, dans son analyse, n’en a pas manqué. C’est tout à son honneur. Même si sa carrière en club n’est pas terminée, Antoine était et restera un monument du football français, l’un des plus grands joueurs de son histoire. Au-delà de ses 44 buts et de ses 30 passes décisives, son implication dans les résultats que nous avons obtenus lors de la dernière décennie est immense. Animé par un esprit collectif de tous les instants et un altruisme rare chez les joueurs offensifs, Antoine a toujours fait honneur au football et au maillot bleu. Il n’a jamais triché. Bien évidemment, c’est avec beaucoup d’émotion que je prends acte de sa retraite internationale. On a souvent dit qu’Antoine était mon chouchou. Nous avions effectivement noué une relation très forte, qui restera intacte. Du fond du cœur, merci pour tout, mon Grizou.» Ce lundi, l’émotion est plus que grande chez les Bleus.