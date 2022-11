CdM 2022, Maroc : Walid Regragui rassure sur l'état de forme de Mazraoui et Hakimi

Après un très bon match nul contre la Croatie (0-0), derniers finalistes de la Coupe du Monde en Russie pour leur premier match au Qatar, le Maroc va, cette fois-ci, se frotter à la Belgique pour leur deuxième sortie. Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui (47 ans) va avoir besoin de tous ses soldats pour réaliser l'exploit, ce dimanche à 14h. Des doutes subsistaient quant à la présence du latéral parisien Achraf Hakimi et celui du Bayern Noussair Mazraoui, mais Regragui a rassuré tout le monde en conférence de presse.

« Le match contre la Croatie a laissé quelques pépins physiques mais aujourd’hui, Noussair Mazraoui n’est toujours pas out pour le match face à la Belgique. Je pense qu’il sera présent. On essaye de récupérer les joueurs à 100% car il faudra l’être pour réaliser une bonne performance. Hakimi, Mazraoui ou Saiss ont des douleurs mais il faut passer outre, c’est une Coupe du monde. Il faut mourir sur le terrain quitte à prendre des risques. Mazraoui est bien, Hakimi aussi. On va voir si on prend le risque. »

