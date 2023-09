Villarreal pense à Raùl

Sûrement la défaite de trop pour Quique Setien. Battu sèchement par Cadix (3-1) en ouverture de la 4e journée de Liga, Villarreal a pris, dans la foulée, une lourde décision en limogeant l’entraîneur espagnol. Après une expérience manquée du côté du FC Barcelone, le technicien de 64 ans n’aura tenu que huit mois à la tête du Sous-marin jaune.

À la recherche d’un nouveau coach capable de relancer une équipe comptant trois défaites en quatre journées de championnat et rétrogradée au quinzième rang, DAZN informe ce jeudi que les pensionnaires de la Ceramica ont identifié Raùl comme le successeur de Quique Setien. Actuellement entraîneur de la Castilla depuis 2019 et vainqueur de la Youth League en 2020, le profil de l’ex-légende du Real Madrid plaît aux dirigeants de Villarreal. Les bonnes relations entre Raùl et Jose Manuel Llaneza, le vice-président du Sous-marin jaune, pourrait faciliter l’opération. Reste à savoir si l’ex-joueur de 46 ans est potentiellement intéressé par ce challenge.