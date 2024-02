La CAN complétement irrationnelle de la Côte d’Ivoire

Parfois le foot n’a rien de logique, souvent même. La CAN 2023 nous le montre tous les jours depuis maintenant trois semaines. Ce samedi soir, la Côte d’Ivoire a encore illustré cela dans un scénario complètement hallucinant et qui n’a plus rien de rationnel. Il y a 2 semaines encore, la formation de Jean-Louis Gasset était au fond du trou, humiliée chez elle par la Guinée équatoriale et au bord de l’élimination. Il a fallu une victoire du Maroc, éliminé depuis, face à la Zambie pour qualifier miraculeusement les Éléphants en tant que meilleur troisième.

La suite ? La Côte d’Ivoire a éliminé le Sénégal qui roulait sur les phases de poules en revenant à la dernière seconde grâce à un penalty de Franck Kessié. L’ancien de l’AC Milan a également donné la victoire aux siens lors de la séance de tirs au but. Un scénario déjà complètement inattendu. Mais les Ivoiriens ont fait encore bien plus fou ce samedi soir face au Mali. Dominée, menée et à dix contre onze après seulement 40 minutes de jeu, la Côte d’Ivoire a d’abord arraché l’égalisation de nulle part à la dernière seconde du temps additionnel (90e+2). Simon Adingra avait égalisé après un contre favorable inespéré sur la seule occasion des siens.

De la souffrance à la joie

De quoi offrir les prolongations, même si son équipe devait désormais tenir 30 minutes de plus à 10 contre 11. Mais impossible n’est pas ivoirien et dans un nouveau scénario hallucinant, les coéquipiers de Séko Fofana ont arraché la qualification à la dernière seconde des prolongations. Diakité envoyait une madjer pour qualifier les siens (2-1, 120e+2). Il était d’ailleurs exclu pour avoir enlevé son maillot. Mais cela semblait être le dernier de ses soucis puisqu’il venait de qualifier son pays pour les demi-finales. «Honnêtement, je ne sais même pas quoi vous dire, c’est juste magique», confiait-il après la rencontre. Un sentiment partagé par son coéquipier Nicolas Pépé, titulaire au coup d’envoi mais remplacé avant la mi-temps après l’exclusion de Kossounou. «Ce soir, on l’a montré, on va aller au bout, on va le faire pour le peuple, ils méritent.» Même son de cloche pour, Yahia Fofana après la rencontre pour Canal+ Afrique. «Aujourd’hui, on est encore dos au mur. Personne ne nous voyait gagner, on va la chercher à dix contre onze. Je n’arrive même pas à y croire. Je me disais qu’on était éliminé et là on est qualifié. Je suis dans un rêve et je suis très heureux. Mon arrêt, c’est un penalty décisif. Je suis heureux. Quand il faut gagner une compétition, il faut un grand gardien. Je ne dis pas que je le suis, mais j’espère le devenir un jour. On est énorme. Nous les Ivoiriens, on dirait qu’on aime bien être dans la difficulté.»

Au micro de NCI, la star Sébastien Haller, qui a beaucoup pesé sur la rencontre, a aussi eu des mots forts. «On est heureux, mais on aurait aimé que ça se passe plus normalement franchement. On a vraiment beaucoup souffert, mais c’est dans la souffrance que naissent les plus belles victoires. Le plus important, c’est de gagner et de rendre les gens fiers, après la manière, c’est anecdotique. Mais bien évidemment qu’on aurait aimé ne pas avoir d’exclusion et ne pas encaisser de but.» Et si désormais la Côte d’Ivoire affrontera la RDC en demi-finale avec 4 suspendus (Kossounou et Diakité pour des rouges, Aurier et Kouamé pour accumulation de jaunes), l’heure est à la fête du côté d’Abidjan qui a complètement explosé après le coup de sifflet final. Cette CAN 2023 n’a rien de rationnel et cela semble sourire aux Éléphants.