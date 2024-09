AC Milan - Liverpool : les compositions officielles

AC Milan, Liverpool, deux écuries importantes sur la scène européenne et qui rappellent des souvenirs excitants de Ligue des Champions. Ce mardi, les deux équipes s’affrontent à San Siro pour la première journée de la phase de groupes du nouveau format de la coupe aux grandes oreilles. S’ils réalisent un début de saison délicat avec trois matches sans victoire lors des trois premières journées de Serie A, les Italiens ont enfin débloqué leur compteur face à Venise le week-end dernier (4-0). Les Reds, eux, ont été plutôt séduisants en Premier League mais, après trois succès, les Liverpuldiens restent sur un surprenant revers face à Nottingham (0-1).

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Paulo Fonseca aligne un 4-2-3-1 avec Maignan aux cages et Calabria, Pavlovic, Tomori et Théo Hernandez en défense. Fofana et Loftus-Cheek, eux, forment le double-pivot tandis que Reijnders évolue un cran plus haut. Pulisic et Leao occuperont les ailes tandis que Morata sera seul en pointe. En face, Arne Slot choisit le même dispositif avec Alisson dans les buts et une arrière-garde Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas. Gravenberch et Mac Allister seront devant la défense tandis que Salah, Szoboszlai et Gakpo tenteront d’alimenter Jota en ballons.

Les compositions officielles :

Milan : Maignan - Calabria, Pavlovic, Tomori, T.Hernandez - Fofana, Loftus-Cheek - Pulisic, Reijnders, Leao - Morata

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Gakpo - Jota