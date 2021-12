Ligue 1 : la nouvelle version 2022 d'Elysia dévoilée par Uhlsport

La LFP et Uhlsport, partenaire historique de la Ligue, viennent de dévoiler le nouveau visage du ballon de la Ligue 1, qui sera déployé pour la deuxième partie de cette saison 2021-2022.

Du gris et du blanc à l'honneur

La version 2022 d'Elysia, le ballon officiel de la L1, change ainsi de couleur. L'équipementier allemand abandonne ainsi le bleu marine et le rouge fluo pour laisser place à du gris et du blanc dominants accompagnés de quelques touches de noir et de jaune fluo, synonyme d’authenticité, d’élégance et de dynamisme, selon le communiqué commun de la LFP et d'Uhlsport.

« Le ballon Elysia concentre la quintessence du savoir-faire technologique uhlsport. Son design exclusif et novateur a été spécialement développé pour la Ligue 1 Uber Eats. Son nom, double référence aux champs élyséens de la mythologie "réservés aux Hommes vertueux et aux héros" et au lieu de célébration des victoires françaises », précise également le communiqué.

Utilisé dès le début de la phase retour

Cette nouvelle sphère, toujours au look rafraîchissant, sera bottée par Lionel Messi, Kylian Mbappé & co dans l'Hexagone dès le début de la phase retour de L1, dès le week-end des 7,8 et 9 janvier 2022.

Cette nouvelle version d'𝓔𝓵𝔂𝓼𝓲𝓪 sera utilisée dès les premiers matchs de la phase retour le week-end des 7, 8 et 9 janvier 2022 ➡ https://t.co/DNNY2V4tM4 pic.twitter.com/U3XdJLN3U6 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 10, 2021

Il s'agit du dernier ballon modélisé par Uhlsport. La firme allemande, fournisseur du ballon de la Ligue 1 depuis 2017 et de la Ligue 2 depuis 2012, sera remplacée par la marque française Kipsta à l'issue de la saison 21-22.