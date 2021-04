Kipsta nouvel équipementier de la Ligue 1 et de la Ligue 2

La LFP annonce aujourd’hui avoir trouvé un accord avec Kipsta, pour que la marque de football de Décathlon devienne l’équipementier officiel de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à partir la saison 2022-2023 jusqu’à la saison 2026-2027.

Les ballons utilisés dans ces deux championnats seront donc des ballons de la marque Kipsta, qui viendront remplacer ceux de l’équipementier allemand Uhlsport.

Basée dans le Nord de la France, la marque Kipsta est reconnue pour son savoir-faire technologique et ses engagements qualité. La marque football du groupe Decathlon s'est donnée pour mission d'améliorer durablement le quotidien de tous les footballeurs, comme elle l'indique dans son communiqué de presse. Ainsi, l'excellence est recherchée en fournissant des produits ultra performants, au prix le plus accessible possible.

Quand on parle de ballons ultra performants au haut niveau, on parle de produits testés et approuvés en laboratoires et sur terrains. Les ballons « top de gamme » de la marque comme le « F900 » disposent ainsi du label FIFA QUALITY PRO, ce qui démontre leur qualité.

« Avec Kipsta, la Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT bénéficieront de la puissance du réseau de Decathlon, leader mondial de la distribution d’articles de sport, et entreprise préférée des Français », explique la LFP dans son communiqué de presse. Du côté de Kipsta, ce partenariat permet d'intégrer un peu plus le monde du football professionnel...