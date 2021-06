JO, EdF Espoirs : Florian Thauvin ravi de sa convocation

Parti au Mexique pour porter le maillot des Tigres de Monterrey, Florian Thauvin s'éloignait clairement de l'équipe de France pour certains. Mais avant même de jouer avec le club mexicain, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille va faire son retour en Bleu, mais pas avec l'équipe première. Le joueur de 28 ans a été convoqué par Sylvain Ripoll pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo avec l'équipe de France Espoirs. Une fierté pour le principal concerné.

«Une immense fierté de retrouver l'équipe de France après quelques années. Hâte de commencer cette magnifique compétition et donner le maximum pour nos couleurs. Allez les Bleus», a écrit Florian Thauvin sur son compte Instagram. Pour rappel, l'ancien Magpie n'a plus porté le maillot de l'équipe de France depuis le 11 juin 2019 (victoire 4-0). Il avait alors marqué un but et délivré une passe décisive.