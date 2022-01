Gabon : Pierre-Emerick Aubameyang sort du silence

Sale temps pour Pierre-Emerick Aubameyang. Alors qu’il a été obligé de quitter la sélection gabonaise, avec Mario Lemina en raison de soucis médicaux, l’attaquant d’Arsenal est a coeur de rumeurs selon lesquelles c’est surtout son comportement qui aurait scellé son départ de la CAN.

Une version que le joueur a démenti sur son compte Twitter. « Nous avons des problèmes déjà compliqué à régler puis à cela s’ajoute des rumeurs bref on a une santé à soigner avant tout je ne reviendrais pas sur ces fausses rumeurs et je souhaite de tout cœur que notre équipe aille le plus loin possible », a-t-il posté.