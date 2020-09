Benfica casse sa tirelire pour l'attaquant uruguayen Darwin Nuñez

Edinson Cavani, 33 ans, était attendu, c'est finalement l'attaquant uruguayen Darwin Nuñez, 21 ans et formé à Peñarol, qui rejoint les rangs du SL Benfica ! Le club lisboète n'a pas hésité à mettre 24 millions d'euros sur la table des négociations pour s'attacher les services de l'attaquant de l'UD Almeria pour les cinq prochaines saisons ! Il reste sur une saison à 16 buts et 2 passes décisives en 30 matches de Liga 2.

La suite après cette publicité

Le club portugais et son homologue andalou écrivent l'histoire puisqu'il s'agit du plus gros transfert pour un joueur évoluant en deuxième division espagnole. Très actif sur le mercato après une saison compliquée, en signant notamment le retour de Jorge Jesus sur le banc, Benfica s'est construit une attaque en à peine quelques jours, avec les signatures de Pedrinho, Everton Soares, Gian-Luca Waldschmidt et donc Darwin Nuñez. Porto est prévenu.