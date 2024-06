Euro : le jus de cornichon, la clé du succès de l’Angleterre ?

Dimanche dernier lors de la victoire anglaise face à la Serbie (1-0), une scène a intrigué de nombreux observateurs. Aperçu en train de s’étirer sur le bord de la pelouse, Kieran Trippier a par la suite consommé un pickle juice (jus de cornichon). De quoi faire réagir plusieurs téléspectateurs, mais également certains membres au sein de la sélection des Three Lions. «Je pense que cela existe depuis un bon moment. Cela a juste été mis en évidence avec la photo de Tripps», avait notamment déclaré Kyle Walker. En effet, cette pratique est aujourd’hui bien connue chez les sportifs de haut niveau. Que ce soit en NFL ou au tennis avec l’exemple de Daniil Medvedev, Paulo Badosa ou encore Carlos Alcaraz, plusieurs ont recours à cette «potion magique» avec l’ambition de faire disparaitre les crampes. Contacté par RMC Sport, Patrick Tounian, chef du service de nutrition et gastroentérologie pédiatriques à l’hôpital Armand-Trousseau (Paris), est alors revenu sur cette pratique.

«Tous les travaux montrent que le jus de cornichon ne peut pas réhydrater. Le mécanisme retenu, qui est donc l’hypothèse, serait une stimulation par le vinaigre, l’acide acétique, qu’on trouve dans ce jus de cornichon. Ce vinaigre stimulerait l’oropharynx, le fond de la gorge, et cette simulation provoquerait un réflexe qui ferait disparaitre la crampe. Boire du vinaigre, c’est plus difficile. C’est sûrement le fait que ce soit un peu dilué qui provoque cette stimulation sans que ce soit très désagréable à avaler. Un effet immédiat ? Oui parce que c’est un réflexe neurologique, ça produirait un réflexe qui fait disparaitre la crampe; Mais comme c’est un réflexe, l’effet n’est pas prolongé. Ça ne réhydrate pas donc, si la cause de la crampe est une déshydratation, ça ne sert à rien. Ça va peut-être faire disparaître la crampe, mais elle va immédiatement réapparaître». Vous l’aurez compris, plus qu’un shot à base de cornichon, une consommation régulière d’eau reste donc essentielle…