La nouvelle idée osée du Barça pour remplir ses poches

Dans le dur financièrement depuis plusieurs années, le FC Barcelone cherche des solutions pour renflouer ses caisses. Le président Joan Laporta a notamment vendu des parts de Barça Studios ou d’autres filiales. Ce lundi, la Cadena COPE et Sport expliquent que les Culés comptent désormais vendre des diamants. Mais pas n’importe lesquels. En effet, le Barça aurait utilisé «une technologie qui lui a permis d’extraire le carbone du gazon et de le cristalliser en utilisant des méthodes avancées totalement durables et ayant zéro impact environnemental», précise Sport.

Le média catalan ajoute que chaque diamant sera «livré avec un certificat de l’Institut international de gemmologie garantissant que le diamant est cultivé en laboratoire et détaillant ses caractéristiques.» Ainsi, ces diamants seront donc créés à partir de la pelouse du Camp Nou. En ce qui concerne les prix, il faudra débourser 2 500 euros pour un diamant d’un demi-carat et 15 000 euros pour un diamant d’un carat. Des produits qui s’adressent donc à une clientèle plutôt fortunée. Récemment, les Blaugranas ont également décidé de vendre une partie des filets du Camp Nou pour 79,99 euros ou encore un collier en or du Camp Nou pour 1 000 euros. Le Barça est visiblement prêt à tout oser pour remplir ses caisses.