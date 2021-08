L'OL annonce la mise à l'écart de Marcelo

La suite après cette publicité

Malgré une prolongation de deux ans signée en mars dernier, Marcelo Guedes (34 ans) va quitter l’Olympique Lyonnais. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité, le club rhodanien négocie une rupture de contrat avec son défenseur brésilien. Une nouvelle qui a été confirmée quelques heures plus tard par L’Équipe.

Le quotidien sportif nous apprend d’ailleurs qu’un événement survenu dimanche dernier, à l’occasion du match perdu à Angers (0-3), a accéléré la dégradation des relations entre le joueur et l'institution OL. Ainsi, Marcelo aurait eu un comportement déplacé avec l’un de ses coéquipiers et aurait eu une attitude générale que l’OL estime contraire à ses valeurs. Une information qui vient d'être confirmée par l'OL via un communiqué.

Marcelo envoyé en réserve

« L’Olympique Lyonnais informe qu'à la suite de sa défaite à Angers et de l'analyse qui en a été faite par les parties prenantes de la Direction Sportive et son entraîneur Peter Bosz, il a été décidé que son joueur Marcelo prendrait part à compter de ce jour aux séances d'entraînement du groupe PRO 2 composé par ailleurs de nombreux autres joueurs sous contrat professionnel et dirigé par Gueida Fofana et Jérémie Bréchet, sous la supervision permanente de Peter Bosz et de son staff », indique le club, avant de poursuivre.

« Le comportement inapproprié de Marcelo dans les vestiaires, à l'issue du match disputé à Angers, justifie cette décision prise unanimement par l'ensemble de la Direction Sportive de l'Olympique Lyonnais. Le joueur a été informé de cette décision hier après-midi par Juninho et Peter Bosz. La Direction Sportive de l'Olympique Lyonnais rappelle que l'ensemble de ses joueurs doivent démontrer un état d'esprit et un engagement indéfectibles pour retrouver sans tarder des résultats conformes aux ambitions du club ». C'est clair !