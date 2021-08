L'OL négocie le départ de Marcelo !

La suite après cette publicité

Les débuts de l'ère Peter Bosz avec l'OL sont délicats. C'est peu de le dire. Après un nul face à Brest à domicile (1-1) lors de la 1ère journée, les Gones ont pris une sacrée gifle ce week-end à Angers (3-0), dirigé désormais par Gérald Baticle, qui était encore l'entraîneur adjoint lyonnais en fin de saison dernière. Il y a urgence à agir alors que le mercato est presque au point mort. La prestation indigente de ses joueurs a obligé l'entraîneur néerlandais à pousser un premier gros coup de gueule.

«On peut parler de la défense, des joueurs mais le foot ça commence avec la mentalité de vouloir gagner un match. Il faut donner 100%. Je l'ai vu à Angers, pas chez mon équipe. On n’a rien fait avec le ballon, rien, pas de mouvement, on n'a pas joué vite. La mentalité pour gagner, ça commence avec ça. Ça, je n’ai pas vu. Ce n’était pas bien, pas du tout. Je n'ai pas vu cette mentalité-là dans mon équipe. Je ne suis pas spécialement inquiet, mais ça me rend fou», a notamment lâché le technicien après la rencontre.

Résiliation à l'amiable ?

Cette lourde défaite risque d'avoir de lourdes conséquences pour la suite. Anthony Lopes est apparu en difficulté, lui qui était remis en cause par Bosz, lequel a cherché à faire venir André Onana cet été. Autre joueur dans le (très) dur au stade Raymond-Kopa : Marcelo. Buteur contre son camp, le Brésilien aurait pu écoper d'un rouge dès la première période, en plus d'avoir effectué des relances dangereuses. Le vibrionnant Mohamed-Ali Cho a affiché la lenteur du défenseur au grand jour et sa fébrilité. Un vrai naufrage.

La prestation de Marcelo n'est pas du tout passée auprès de la direction, qui a pris la décision de s'en séparer. Selon nos informations, elle aurait décidé de résilier le contrat du joueur, âgé de 34 ans. Celui-ci avait pourtant prolongé son contrat en mars dernier de deux saisons. Les contours de cette résiliation ne sont pas encore connus, mais au club, l'information commence à circuler car certains joueurs seraient déjà au courant de la nouvelle. Les prochains jours risquent d'être animés, à deux semaines de la fin du mercato.