Borussia Dortmund : les premiers mots enjoués de Yan Couto

Après une saison formidable avec Gérone, Yan Couto était ciblé par plusieurs formations européennes. L’international brésilien (4 capes), sous contrat avec Manchester City, était ardemment convoité par le Borussia Dortmund depuis quelques semaines. Ce samedi matin, le club de la Ruhr a officialisé l’arrivée du défenseur droit de 22 ans sous la forme d’un prêt. Une arrivée excitante pour les Marsupiaux qui se renforcent à un poste auquel ils n’ont plus eu un joueur de cette qualité depuis Achraf Hakimi. Ce transfert donne également le sourire à l’intéressé.

Interrogé sur son choix par les médias du BVB, Yan Couto a fait part de sa joie à l’idée de rallier le Signal Iduna Park : «pour moi, c’est un rêve qui se réalise. Le Borussia Dortmund est un club très spécial. Chaque enfant au Brésil connaît la grandeur de ce club, connaît ses supporters et est fasciné par le mur jaune. J’ai hâte de porter le maillot du BVB pour la première fois et de ressentir la force et les émotions dans ce magnifique stade.» L’excitation est partagée à Dortmund suite à l’arrivée de Yan Couto !