CAN 2021, Côte d'Ivoire-Sierra Leone : l'incroyable boulette du gardien ivoirien

Voilà une scène surréaliste lors de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a certainement dû rendre fou les supporters de la Côte d'Ivoire. Lors de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, Badra Ali Sangare, le gardien ivoirien s'est rendu coupable d'une grossière erreur en toute fin de rencontre et a offert le but de l'égalisation à Alhaji Kamara, lors de la dernière minute (2-2). Les Ivoiriens, toujours leaders de cette poule en attendant le résultat de l'Algérie (à suivre en direct commenté), peuvent regretter cette erreur.

La suite après cette publicité

Sur un ballon en retrait pourtant anodin de son défenseur, le portier des Éléphants souhaitait éviter le corner, mais Sangare relâchait le ballon, avant de se prendre les pieds dans une pelouse très dégradée. Le ballon lui échappait et cela pouvait profiter finalement à Alhaji Kamara, qui a pu dans un second temps égaliser dans le but vide. Badra Ali Sangare s'est blessé sur l'action, visiblement touché au genou et a dû être évacué sur civière. Un calvaire pour lui... remplacé par Serge Aurier.