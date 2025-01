OM : les mots puissants de Luis Henrique sur le Vélodrome

Depuis le début de la saison, l’ailier brésilien de l’OM Luis Henrique revit, montrant un visage bien meilleur qu’avant son prêt à Botafogo. Avec six buts et quatre passes décisives, il réalise déjà sa meilleure saison en carrière, et n’est pas près d’arrêter. Dans une interview accordée à l’Equipe, Henrique raconte qu’il «savait que j’étais capable de devenir un joueur important. J’ai toujours cru en mes qualités et j’attendais une opportunité pour prouver mes qualités. Quand j’ai senti que l’entraîneur allait me faire confiance, j’étais trop content. J’aime ce club, la ville et je ne voulais pas partir sans montrer mon vrai visage.»

Le Brésilien arrivé en 2020 à Marseille explique qu’il est tombé amoureux de Marseille, et affirme sa volonté de réussir à l’OM. «À chaque fois que j’ai le ballon, je sens leur souffle, c’est magnifique. Avant, il y avait une sorte d’énergie négative. Maintenant, ils me poussent, ils me demandent de tenter des choses, comme contre Lille. Ça me file des frissons. Séduire le Vélodrome, c’est comme gagner un titre», a comparé le jeune ailier. Cette saison, Henrique est l’un des chouchous du public marseillais, et l’un des joueurs les plus en vue du 2e de Ligue 1.

