OL - PSG : les compositions probables

Au Stade Pierre Mauroy de Lille, la finale de la 107e édition de la Coupe de France arbitrée par François Letexier opposera l’Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain. Confrontés à l’ogre parisien, tombeur du Stade Rennais au tour précédant, les hommes de Pierre Sage auront ainsi l’occasion de terminer la saison 2023-2024 en apothéose après un exercice pour le moins mouvementé. Longtemps lanterne rouge de Ligue 1, le club rhodanien a finalement décroché une qualification inespérée en Ligue Europa et peut désormais rêver d’un titre. Le premier depuis 2012.

Pour autant, les Gones, qui ont éliminé Valenciennes en demi-finales, auront fort à faire face aux champions de France, bien décidés à (re)soulever le trophée après deux années de disette, avec les sacres de Nantes en 2022 et de Toulouse en 2023. Pour la dernière sortie de Kylian Mbappé sous la tunique des Rouge et Bleu, les demi-finalistes de la Ligue des Champions espèrent, en effet, conclure cette année en beauté et confirmer leur suprématie nationale, eux qui ont déjà remporté quatorze finales dans cette compétition pour seulement cinq défaites.

Un choc au sommet pour refermer la saison !

Privé de Sergio Rico, Presnel Kimpembe et Lucas Hernández, Luis Enrique devrait alors aligner un 4-3-3. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma est logiquement attendu et devrait être protégé par un quatuor défensif composé d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz devraient, quant à eux, être associés. Enfin, si le technicien espagnol a laissé entendre qu’il allait titulariser Kylian Mbappé, l’attaque parisienne pourrait être complétée par Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

De son côté, Pierre Sage, qui veut continuer à écrire son histoire dans le nord de la France en prenant sa revanche sur le PSG après la défaite (1-4) subie au Parc des Princes en avril, devrait opter pour un 4-3-3. Titularisé lors des matches de Coupe depuis son arrivée, le gardien brésilien de 26 ans, Lucas Perri, est une nouvelle fois attendu dans les cages lyonnaises. Devant lui, Ainsley Maitland-Niles, Jake O’Brien, Duje Caleta-Car et Nicolas Tagliafico formeront la défense. Dans l’entrejeu, Nemanja Matic et Maxence Caqueret accompagneront Corentin Tolisso. Enfin, Ernest Nuamah et Saïd Benrahma devraient soutenir l’inévitable Alexandre Lacazette.