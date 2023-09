Ligue 1 : le Stade Rennais arrache le point du match nul à domicile face au LOSC

Pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, le LOSC se déplaçait sur la pelouse du Stade Rennais. Au Roazhon Park, le club des Hauts-de-France, relancé après sa victoire à domicile face à Montpellier, espérait revenir à égalité avec l’AS Monaco, leader avant ce week-end, en cas de victoire face à une formation bretonne freinée par les trois derniers matches nuls consécutifs après son festival offensif inaugural face au FC Metz lors de la première journée. Les trois points de la victoire permettraient dans tous les cas aux deux formations de conforter leur place dans le top 5 du championnat.

La suite après cette publicité

Les Rennais s’offraient la première occasion de la rencontre signée Benjamin Bourigeaud dès la deuxième minute, finalement mis en échec par la défense adverse (2e). Dans l’autre surface, Rémy Cabella sollicitait son ancien coéquipier à l’OM Steve Mandanda sur une frappe puissante à ras de terre (10e). On sentait des Lillois dominants, non seulement en termes de possession de balle mais également dans les intentions dans le camp adverse. Un ascendant concrétisé sur coup de pied arrêté. Sur un coup franc rapidement joué par Cabella, le jeune Leny Yoro trompait le dernier rempart rennais d’une belle reprise de volée pour ouvrir le score (1-0, 33e).

À lire

Rennes - Lille : les compositions sont tombées

Yoro, un défenseur au travail de buteur

De quoi récompenser l’entame volontaire des Dogues dans ce premier acte. Au retour des vestiaires, la tendance s’inversait puisque les hommes en rouge et noir cadraient enfin une tentative dans ce match par le biais de Baptiste Santamaria, qui voyait son tir capté par Lucas Chevalier (48e), suivi dans la foulée d’un Mandanda décisif devant Jonathan David (50e). S’il n’était pas aussi décisif qu’à son habitude en terres bretonnes, l’attaquant canadien voyait sa défense se montrer dangereuse et faire même le break, grâce au pied précis du numéro 10, Cabella, sur un coup franc à 30 mètres sur le flanc gauche de l’arrière-garde rennaise.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Lille 8 5 0 2 2 1 7 7 6 Rennes 7 5 4 1 4 0 10 6

En effet, l’ancien Montpelliérain trouvait le défenseur de 17 ans, mis en échec par Mandanda, mais Bafodé Diakité suivait l’action et doublait la mise (2-0, 62e). Cependant, le but du break signé par l’ex-Toulousain ne décourageait pas les hommes de Bruno Genesio, qui réduisaient la marque grâce à leur latéral droit Lorenz Assignon, déterminé à se projeter dans la zone de vérité avant de faire trembler les filets lillois au premier poteau (74e). Entré en jeu, Ibrahim Salah se muait en supersub en inscrivait le but égalisateur d’une frappe déviée par… Yoro face à son gardien (2-2, 89e). Un partage des points donc entre Lillois et Rennais, qui occupent respectivement cinquièmes et sixièmes du championnat.