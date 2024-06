Angleterre : James Maddison exclu de la liste

Pour sa liste, Gareth Southgate, le sélectionneur de l’Angleterre, a fait des choix forts. Jordan Henderson (Ajax), capitaine ces dernières années, Marcus Rashford (Manchester United), Reece James (Chelsea), Ben Chilwell (Chelsea), Eric Dier (Bayern Munich), Ben White (Arsenal) et Jadon Sancho (Dortmund) ont été laissés de côté et sont déjà en vacances. D’autres devront les rejoindre rapidement. En préparation avec 33 joueurs, Gareth Southgate va devoir réduire sa liste avant demain (7 juin) et la publier à l’UEFA. Selon The Athletic, James Maddison en a fait les frais.

Le milieu offensif des Spurs de Tottenham Hotspur n’a pas été choisi par le sélectionneur anglais pour disputer la compétition en Allemagne. James Maddison avait pourtant joué 30 minutes lors de la victoire en match amical 3-0 contre la Bosnie-Herzégovine lundi. Lors de la Coupe du monde au Qatar, il avait été sélectionné mais n’avait pas disputé une seule minute. James Maddison ne sera pas le seul à être évincé de la liste. Gareth Southgate va devoir réduire son équipe à un maximum de 26 joueurs.