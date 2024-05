LdC : Thibaut Courtois évoque la concurrence avec Andriy Lunin avant la finale

Avec le retour de blessure de Thibaut Courtois ces dernières semaines, le poste de gardien de but pour la finale reste encore un mystère. Andriy Lunin a disputé les doubles confrontations depuis les 1/8e de finale et a géré, avec brio, les différents matchs à effectuer. Cependant, Thibaut Courtois a rebattu les cartes et l’incertitude plane sur ce poste contre Dortmund. Carlo Ancelotti lui-même n’a pas voulu se prononcer. À l’approche de l’événement, Thibaut Courtois semble avoir davantage les faveurs du banc madrilène. Son expérience dans les finales joue en sa faveur. Malgré la concurrence, le Belge parle d’un groupe de gardiens soudé.

La suite après cette publicité

« Nous nous sommes toujours entraidés, également avec Kepa et Fran González. Quand je ne pouvais pas jouer, j’essayais de les aider autant que je pouvais, tout comme ils m’ont aidé pendant ma blessure. Tous ces mois de rééducation. Maintenant, nous sommes tous à 100% et l’entraîneur décidera qui il engagera. Pour un gardien de but, c’est bien sûr différent, car dans un onze, on peut toujours intervenir et aider depuis le banc…», a-t-il évoqué dans une interview au quotidien espagnol AS. Depuis son retour de blessure, Thibaut Courtois est impérial dans ses buts : quatre matchs, zéro but encaissé et 17 arrêts à son actif.