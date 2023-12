Aleix Garcia déclare sa flamme au Barça et sème la zizanie à Gérone

Dauphin du Real Madrid en Liga, Gérone tentera de confirmer sa forme du moment à l’occasion des 32es de finale de la Coupe du Roi. Tombeur sur le fil de la modeste équipe de San Roque (2-1) au tour précédent, le club catalan visera la victoire face Orihuela, pensionnaire de Segunda Federacion (équivalent de la quatrième division espagnole) pour poursuivre l’aventure dans cette compétition. Mais en marge de cette rencontre, Aleix Garcia a semé la zizanie dans le vestiaire des Blanquivermells. Lors d’une interview accordée à Movistar+, le milieu de terrain espagnol a eu la maladresse de déclarer sa flamme au rival catalan, le FC Barcelone.

Conséquence, ses paroles ont eu le don d’agacer les supporters, et ce, alors que les hommes de Michel affronteront les Blaugranas le week-end prochain. Immédiatement, l’entraîneur de Gérone a répondu à la polémique en lançant un avertissement au joueur de 26 ans. «Aleix Garcia a fait une erreur et c’est tout. Je me souviens de beaucoup de choses quand je jouais dans les catégories inférieures du Rayo Vallecano, des matchs à Vallecas contre Madrid et il y avait plus de gens qui célébraient les buts de Madrid que ceux du Rayo. J’espère qu’à Gérone, les gens ne sont que des fans de Gérone, c’est mon message aux fans. Nous avons besoin de personnes qui sont à 100% Gérone», a-t-il lâché devant la presse. Le joueur est prévenu !