Certains joueurs sont dotés d’une technique au-dessus de la moyenne, c’est inné, ça ne s’explique pas. D’autres ont la vision ou l’intelligence de jeu, ça ne s’explique pas aussi. En revanche, les qualités physiques et athlétiques se travaillent, tout comme la vitesse. Tout le monde sait courir, mais faut-il encore bien savoir le faire. Un art qui est devenu une arme destruction massive dans le football moderne. C’est sur cet aspect-là que vous avons décidé de nous focaliser avec les joueurs les plus rapides de la Coupe du Monde 2022. 13 joueurs sur les 832 qui ont participé à ce Mondial au Qatar ont dépassé la vitesse de 35 km/h, accrochez bien vos ceintures, ça va secouer !

Réputé pour être l’un, si ce n’est le joueur le plus rapide de la planète football, Kylian Mbappé a failli à sa réputation. Contrairement à 2018 face à l’Argentine, l’attaquant français n’a pas réussi à atteindre la folle vitesse et à battre son record de 37km/h en Coupe du monde. Il en est même très loin puisque son accélération la plus fulgurante au Qatar n’a été enregistrée qu’à 35,2 km /h, c’était face au Danemark en phase de poules. Une explication évidente à cela, son évolution sur le terrain. Plus proche du but désormais, la star du PSG a moins de kilomètres à parcourir et il faut dire que ses adversaires lui laissent beaucoup moins d’espaces. Malgré tout, Kylian Mbappé a appris à utiliser sa vitesse à meilleur escient, la preuve avec ses 8 réalisations durant ce Mondial et son titre de meilleur buteur de la compétition.

Les défenseurs sont bien représentés !

A la 7ème place et décidément, on peut dire que ce classement nous réserve des surprises, on retrouve le meilleur ami de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi. Le latéral droit a été l’un des acteurs clés du parcours historique du Maroc qui a vu son rêve être stoppé par la France en demi-finale. Avec les Lions de l’Atlas, le très offensif latéral droit a plus de liberté qu’en club avec le Paris Saint-Germain et cela s’est ressenti tout au long de la compétition. Il a pu faire parler ses qualités de vitesse, de dribble et de percussion. De retour en club, Achraf Hakimi pourra chambrer son copain Kylian Mbappé puisqu’il a été attrapé par les radars à une vitesse de 35,3 km/h. Bon ce dernier pourra allègrement lui rappeler qu’il l’a sorti en demi-finale.

Et visiblement, les défenseurs n’ont rien à envier aux attaquants. Bon il faut admettre qu’on parle très certainement ici du défenseur le plus rapide de la planète, il s’agit vous l’aurez deviné du latéral gauche du Bayern Munich Alphonso Davies. Avec sa sélection du Canada où il évolue un cran plus haut le joueur de 22 ans a été rattrapé par la patrouille en étant flashé à pas moins de 35,6km/h ! C’était en phase de poules face à la Croatie. Malheureusement pour les Canadiens qui disputaient le deuxième Mondial de leur histoire, ça n’a pas suffi à passer la phase de poules ! On retiendra tout de même une séduisante équipe qui vendue chèrement sa peau.

Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir le reste du Top 10 des joueurs les plus rapides de la Coupe du monde 2022.