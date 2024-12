Le FC Barcelone est sur le point de perdre Dani Olmo

Auteur d’un excellent Euro 2024, où il a terminé meilleur buteur (trois buts), Dani Olmo est retourné cet été au FC Barcelone, son club formateur, en provenance du RB Leipzig. Le milieu offensif espagnol souhaitait retourner en Espagne depuis plusieurs saisons et s’était engagé pour 6 saisons, dans une opération à plus de 60 millions d’euros. Malgré une blessure au biceps fémoral droit, qui l’a contraint à plusieurs semaines d’absence, le milieu offensif s’est affirmé au Barça.

Auteur de 6 buts en 12 matches depuis son arrivée, il continue peu à peu sa montée en puissance et garde la confiance d’Hansi Flick. Mais son bon retour en forme pourrait bel et bien tourner au drame. Déjà en début de saison, l’offensif de 26 ans avait dû patienter longtemps pour faire ses débuts en Liga, en raison des règles d’inscriptions. Le FC Barcelone avait attendu le 27 août pour trouver une formule farfelue afin de l’enregistrer, en libérant Andréas Christensen grâce à sa blessure de plus de deux mois.

Dani Olmo n’est toujours pas inscrit

Mais ce n’était qu’un enregistrement provisoire. Comme l’annonce AS, le FC Barcelone a trois semaines pour inscrire définitivement l’international espagnol. S’il n’y parvient pas, Olmo ne pourra plus jouer pour les Blaugranas dans le Championnat d’Espagne avant l’année prochaine. Un problème de taille pour Joan Laporta et ses équipes dans la course au titre. En effet, l’enregistrement provisoire permet à Dani Olmo de disposer d’une licence jusqu’au 31 décembre seulement.

Le quotidien précise qu’il y a de l’inquiétude dans le club face à cette situation, mais aussi la conviction qu’une solution de dernière minute pourra être trouvée. Entre l’accord avec Nike, l’arrivée d’un potentiel investisseur du Qatar ou encore plusieurs démarches administratives, Joan Laporta travaille pour remédier à la situation, alors que, pour l’instant, la situation serait exactement la même qu’en août. En interne, le club ne s’alarme pas, mais reste conscient du danger…