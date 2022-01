L'Olympiakos à fond sur Hakim Guenouche

L'air de l'Autriche a vivifié Hakim Guenouche (21 ans). Arrivé à l'Austria Lustenau l'été dernier après une saison presque blanche, le latéral gauche, formé à Nancy, s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs à son poste en deuxième division autrichienne (15 apparitions, 1 but).

La suite après cette publicité

Dans le viseur d'écuries en Suisse et en Allemagne, le Français fait aujourd'hui l'objet d'un pressing intense de l'Olympiakos, qui cherche à se renforcer dans cette position. Des contacts sont établis entre le géant grec et son entourage et pourraient prochainement se matérialiser par une offre concrète.