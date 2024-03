Bafétimbi Gomis fait une annonce pour son avenir

Au Japon depuis cet été dans le club du Kawasaki Frontale, Bafétimbi Gomis (38 ans) découvre un nouveau pays et un nouveau championnat. La Panthère connaît son 9e club depuis son début de carrière en 2002. Invité par RMC, l’international français a expliqué son choix de carrière : « j’aime beaucoup l’expérience de vie en famille d’être en immersion au Japon. J’avais fait le choix de voyager avec ma famille pour découvrir une nouvelle culture puisque j’avais joué pas mal de temps en France. J’avais un peu fait le tour avec les nombreux clubs que j’ai fait ». L’ancien joueur de l’ASSE et de l’OL notamment a également évoqué son avenir.

« Et puis en ayant gagné tous les titres individuels et collectifs en Turquie et en Arabie saoudite, je voulais découvrir un nouveau pays pour terminer en beauté et en famille. Car à nos âges c’est la famille qui prend le dessus » a-t-il poursuit. Après le Pays de Galles, la Turquie et l’Arabie saoudite, Bafétimbi Gomis vit donc sa dernière aventure footballistique au pays nippon.