Real Sociedad - PSG : Kylian Mbappé, un récital pour chasser les polémiques !

Du show proposé dans les tribunes de Louis-II, vendredi dernier, au spectacle offert, mardi soir, en terres basques, une chose est sûre : Kylian Mbappé est un artiste. Acteur principal du psychodrame causé par sa sortie prématurée contre l’AS Monaco, l’international français (75 sélections, 46 buts) a cette fois-ci délaissé les selfies pour se faire lui-même photographier par tout un stade. Sous le feu des projecteurs depuis plusieurs jours, celui à qui on prêtait une possible relation conflictuelle avec son coach, Luis Enrique, a en effet répondu par un doublé décisif lors du huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Real Sociedad (victoire 2-1, 2-0 à l’aller). Déterminé, repositionné dans son couloir gauche et très certainement piqué dans son orgueil par les récents évènements, le Bondynois a surtout prouvé que son terrain de jeu préféré restait le rectangle vert.

La suite après cette publicité

En patron - ou en bon capitaine - l’ancien Monégasque lançait d’ailleurs parfaitement les champions de France en titre. Servi côté gauche par Ousmane Dembélé, le numéro 7 francilien se jouait d’Igor Zubeldia et trou(v)ait, dans un angle fermé, le petit filet opposé de la formation basque (1-0, 15e). De quoi climatiser Anoeta et rassurer, s’il le fallait encore, les supporters parisiens. Plombée dès le quart d’heure de jeu, la Real Sociedad assistait par la suite à ce qu’elle pourrait vivre plus régulièrement dans le futur lorsqu’elle croisera la route du Real Madrid, futur club annoncé de l’avant-centre tricolore. Irréprochable dans son attitude, inspirant pour les siens dans son envie et fort d’une implication de tous les instants, Mbappé multipliait arabesques et décalages pertinents. Dévoreur d’espaces et cette fois-ci trouvé en profondeur par Kang-in Lee, le meilleur buteur de l’histoire du PSG se présentait seul face à Alejandro Remiro et enterrait, pour de bon, les espoirs des Txuri-urdinak (2-0, 56e).

À lire

LdC : Imanol Alguacil envoie déjà le PSG en finale !

Kylian Mbappé continue d’affoler les compteurs !

Un doublé décisif permettant à l’intéressé d’être, aujourd’hui, le co-meilleur réalisateur de la Ligue des Champions avec 6 buts, soit autant qu’un certain Harry Kane. Plus encore, avec sa 46e réalisation en carrière dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs, Mbappé - impliqué sur 35 buts en 32 matches à l’extérieur en Ligue des Champions (24 buts, 11 assists) - est également revenu à hauteur de la légende, Filippo Inzaghi, au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la C1 (11e). Et si certains souhaitaient encore des chiffres… À 25 ans et 76 jours, le champion du monde 2018 est désormais le deuxième plus jeune joueur, derrière Lionel Messi (24 ans et 257 jours), à atteindre la barre des 45 buts. Plus que ces statistiques toujours aussi déroutantes, Mbappé a, par ailleurs, prouvé qu’il disposait d’un mental à toutes épreuves. Remplaçant à Nantes (17 février), remplacé à Rennes (25 février) puis contre l’AS Monaco (1er mars) et globalement malmené par son entraîneur ces dernières semaines, le Français a mis tout le monde d’accord, et ce malgré les récentes déclarations de Luis Enrique.

La suite après cette publicité

«Tôt ou tard, il faudra nous habituer à jouer sans Kylian. Et en tant qu’entraîneur, mon objectif est toujours de trouver le mieux pour l’équipe, ce que je considère comme étant le mieux pour l’équipe», avait notamment avoué le coach parisien avant d’en remettre une couche à 24 heures du match contre la Real Sociedad. À la question de savoir s’il allait gérer Mbappé de la même manière en Ligue des champions qu’en Ligue 1, Luis Enrique n’avait ainsi pas hésité à rétorquer d’un ton amusé : «oui, bien sûr. Pourquoi pas ?» Des sorties tranchées poussant même de nombreux observateurs à se demander si le Bondynois serait bien titulaire au coup d’envoi. Une interrogation finalement balayée d’un revers de main puisque la star parisienne a disputé l’intégralité de ce choc européen. Crédité d’un 8 par la rédaction FM pour sa performance (9 duels remportés sur 15, 3 tirs cadrés sur 4 tentés, deux buts, 4 dribbles réussis, un ballon récupéré) et logiquement élu homme du match, Mbappé a surtout mis fin aux rumeurs d’une relation sulfureuse avec l’ex-tacticien du Barça. Interrogé au micro de RMC Sport après ce huitième de finale retour, celui qui s’était entretenu, samedi dernier, avec son protégé pour clarifier sa gestion ne manquait d’ailleurs pas de l’encenser.

Luis Enrique a adoré, le vestiaire est fan !

«Kylian a toujours le même investissement», saluait tout d’abord l’Espagnol de 53 ans avant d’ajouter : «nous n’avons aucun problème, nous essayons de faire le meilleur pour l’équipe. Aujourd’hui il a été exceptionnel, il a joué pour ses équipiers. C’est un bon moment pour nous tous». Relancé sur la star parisienne en conférence de presse, il se montrait, là-encore, dithyrambique, tout en laissant entendre qu’il devrait prochainement faire sans. «Mbappé n’a pas besoin d’être géré, il se gère lui-même. Aujourd’hui, il avait un positionnement plus fixe qu’habituellement. D’habitude, il a plus de libertés. Aujourd’hui, il était plus sur le côté gauche. Mais face au but, il est létal. Kylian Mbappé est-il toujours un joueur central ? Kylian, je ne le découvre pas aujourd’hui. J’avais déjà mon opinion sur lui, c’est le meilleur joueur au monde. Il va marquer 50 buts, faire 25 passes décisives avec n’importe quel entraîneur, n’importe quelle équipe. Apparemment, son futur immédiat ne sera pas là donc on va devoir tester d’autres solutions». Joueur clé de la qualification parisienne et prouvant, une fois de plus, qu’il restait incontournable, Kylian Mbappé est lui aussi revenu sur sa relation avec l’Ibère.

La suite après cette publicité

«Comment ça va avec Luis Enrique ? Très bien, très bien. Il n’y a aucun problème avec lui, même si les gens peuvent penser qu’il y a un problème. J’ai bien des problèmes, mais le coach n’en est pas un», lâchait alors sobrement le buteur parisien. Une communication positive confirmant dès lors l’étreinte appuyée dans laquelle s’est terminée cette soirée. «C’est un joueur qui est très investi à chaque entraînement, en match. C’est un joueur de classe mondiale, extraordinaire. Aujourd’hui, il en met deux, on est très content», notait de son côté Warren Zaïre-Emery pour Canal +. De passage en zone mixte, Lucas Beraldo et Vitinha clôturaient quant à eux le bal des louanges. «C’est un joueur très important. On a besoin de lui dans des soirées comme celle-là. On est sûr qu’il va nous aider pour le reste de la saison», indiquait le défenseur brésilien au micro de TNT Sports avant d’être imité par le milieu de terrain portugais. «On est tous très heureux de lui, c’est un privilège de jouer avec lui. Il est encore décisif et on veut qu’il soit comme ça toujours. S’il m’impressionne ? Oui toujours, il fait comme si c’était facile mais nous savons bien que c’est difficile mais on est heureux». À Anoeta, le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé a lui fait bien plus…