OM : Marcelino fixe ses exigences

Les entraîneurs se succèdent sur le banc de l’Olympique de Marseille, et ce depuis plusieurs années. Débarqué dans le sud-est de l’Hexagone il y a peu, Marcelino a dit au revoir à son Espagne, sans oublier pour autant ses principes. Ambitieux, mais humble, l’entraîneur de 57 ans va devoir remplacer Igor Tudor en apportant plus de stabilité dans les résultats de son équipe. Fort d’un mercato excitant, l’OM pourra compter sur l’exigence de son tacticien pour parvenir à ses objectifs.

Pour La Provence, Marcelino s’est livré, en pleine pré-saison, quant à sa manière de travailler. «L’exigence amène la progression, la détente amène le confort. On a une profession magnifique. La majorité des footballeurs et l’immense majorité des entraîneurs la pratiquent par vocation. Mais il faut répondre aux attentes de beaucoup de gens qui désirent nous voir travailler, faire des efforts, être compétitifs et gagner. Pour ça, l’exigence, la rigueur, l’humilité, la camaraderie sont indispensables et enrichissent une équipe. Chaque footballeur doit avoir ces valeurs», explique-t-il dans un premier temps. L’ancien coach de Bilbao rajoute : «Nous, entraîneurs, sommes là pour les aider et les convaincre que c’est le bon chemin pour atteindre le plus grand objectif possible.» Des mots forts qui confirment les hautes ambitions marseillaises pour la saison 2023-2024 à venir. Plus que les 3 points, encore plus que les résultats, Marcelino espère créer une véritable cohésion d’équipe qui permettra aux Olympiens de retrouver les sommets.

