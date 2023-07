PSG : c’est enfin signé pour Cher Ndour !

On n’arrête plus le Paris Saint-Germain. Alors que le départ de Christophe Galtier a enfin été acté et que Luis Enrique devrait être présenté demain, le club de la capitale avance aussi du côté des joueurs. Ce matin, Marca a révélé que le PSG était enfin tombé d’accord avec Majorque pour le transfert de Kang-In Lee. Cet après-midi, L’Equipe révèle que Cher Ndour est Parisien.

Le quotidien sportif explique que l’Italien de 18 ans, qui évoluait à Benfica, a paraphé un contrat de 5 saisons en faveur des champions de France. Présent durant la reprise, il pourrait gagner sa place dans le groupe ou alors être envoyé en prêt afin de s’aguerrir au plus haut niveau. Après Marco Asensio, Manuel Ugarte, Milan Skriniar et Lucas Hernandez, il est le cinquième joueur à s’être engagé au PSG cet été.

