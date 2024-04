PSG : l’étonnante première réaction de Luis Enrique

Luis Enrique a encore dérouté les observateurs avec son onze de départ et ses choix tactiques en cours de rencontre. Il est resté déroutant à l’issue de la rencontre, avec une analyse particulière de la défaite 2-3 du PSG face au FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions.

« On a fait un bon match contre une équipe très forte. À 1-0, on a douté, ils ne perdaient pas le ballon et jouaient très bien. On a retourné le match en seconde période, mais ils ont marqué le troisième but. On va aller à Barcelone avec beaucoup d’envie. Pour nous, ce sera une finale. J’ai confiance en mon équipe », a-t-il lâché, relayé par RMC.