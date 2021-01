PSG : Pochettino évoque sa composition d'équipe

Le PSG joue ce soir sur la pelouse de Saint-Etienne pour ce qui est le premier match de Mauricio Pochettino sur le banc de touche. L'entraîneur argentin s'est exprimé au micro de Téléfoot une heure avant le début de la rencontre.

La suite après cette publicité

« Evidemment, au PSG, les attentes sont toujours énormes. Bien sur qu'un joueur comme Neymar va nous manquer, et d'autres joueurs aussi. Mais on a un effectif incroyable, je suis content de mon effectif. On doit être compétitif et prendre les trois points », a-t-il d'abord déclaré, avant d'évoquer sa composition d'équipe. « Il y a eu beaucoup de rumeurs ces derniers jours. Nous sommes arrivés le 2 janvier. On a commencé à travailler qu'il y a quelques jours. Mais oui, vous le savez on va jouer à 4 derrière. »