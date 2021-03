PSG : Arnaud Kalimuendo récompensé

Arnaud Kalimuendo (19 ans) a décroché ce lundi le trophée du Titi d'Or 2020, récompensant le meilleur espoir du centre de formation du Paris SG sur l'année passée. Aujourd'hui prêté au RC Lens, avec qui il a inscrit 7 réalisations et délivré 3 passes décisives pour sa première saison en professionnel, l'attaquant, sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024, a savouré.

«C'est un réel honneur, je suis vraiment content aujourd'hui de remporter ce trophée. Quand on connait la qualité des jeunes joueurs qui sont présents au centre de formation. C'est une immense récompense que l'on peut avoir et je suis donc très content de recevoir ce titi d'or. Je ne peux que remercier ceux qui ont voté pour moi», a confié le jeune homme au micro de France Bleu Paris. Timothée Pembélé et Bandiangou Fadiga complètent le podium.