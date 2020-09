Jean Lucas devrait rester à l'OL

Finalement, il n'a pas eu la chance de s'imposer. Acheté pour la belle somme de 8 millions à Flamengo l'été dernier, le Brésilien n'a pu disputer que 21 matchs depuis son arrivée. Titulaire à seulement 6 reprises, il a quand même réussi à montrer des qualités, lui qui a réussi à inscrire 3 buts. Montrant de belles choses, il pourrait prétendre à démarrer un peu plus souvent en Ligue 1. C'est dans cette optique que Strasbourg et Bordeaux ont montré un intérêt pour le milieu de terrain.

Les deux clubs auraient souhaité l'accueillir en prêt d'une saison, une option qui n'enchanterait pas vraiment les dirigeants lyonnais. Selon les informations du Progrès, Juninho et Jean-Michel Aulas auraient fermé la porte, souhaitant que le joueur de 22 ans reste dans l'effectif et se batte pour obtenir sa place. Un dossier qui serait réglé alors que le mercato lyonnais risque d'être animé jusqu'au bout, avec la gestion des cas Memphis Depay et Houssem Aouar.