EdF : Didier Deschamps et les retrouvailles avec Aymeric Laporte

Déjà convoqué par Didier Deschamps en équipe de France, Aymeric Laporte (27 ans) n'a pourtant jamais eu la chance d'évoluer avec le maillot frappé du coq et des deux étoiles. Agacé par la situation alors qu'il performe avec Manchester City, le natif d'Agen a cédé aux sirènes de l'Espagne, avec qui il compte déjà 11 sélections (1 but). L'ancien défenseur de l'Athletic Bilbao s'apprête à recroiser la route des Bleus ce dimanche, en finale de la Ligue des Nations (20h45). Interrogé au sujet de son ancien joueur, Didier Deschamps s'est réjoui pour Aymeric Laporte.

« Je ne lui ai pas reparlé depuis. Je suis content pour lui, il joue avec l'Espagne et il est titulaire, il a été avec nous, aujourd'hui, il est avec l'Espagne, il n'y a pas de situation particulière, c'est son choix. C'est sa voie et qu'elle soit la plus belle pour lui, même si demain, nos routes vont se croiser », a ainsi confié le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse d'avant-match ce samedi. En espérant pour les Tricolores que Laporte ne leur joue pas un mauvais tour à Giuseppe Meazza.