Jonathan David affiche sa préférence pour le mercato

Jonathan David est un joueur courtisé en ce moment. Fort de ses 23 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues avec le LOSC cette saison, le Canadien est en plus de cela en fin de contrat en juin prochain. Sa situation ne laisse pas insensible de très nombreux clubs, qui réfléchissent à le recruter libre cet été. Son nom est régulièrement cité en Angleterre, en Allemagne et en Espagne.

Présent devant les médias avec sa sélection, le buteur de 25 ans a affiché sa préférence. «La Premier League est beaucoup plus rapide et physique que tous les autres championnats. Mais pour ma part, j’ai grandi en regardant beaucoup la Liga et, pour moi, c’est mon championnat préféré. C’est le championnat que j’ai le plus aimé regarder, donc un jour j’aimerais jouer là-bas.» A bon entendeur.