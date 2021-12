FIFA 22 : Romelu Lukaku obtient son premier boost

Comme chaque semaine, c'est le moment tant attendu pour les fans de FIFA Ultimate Team (FUT). La Team of the Week (15e édition) est tombée et autant vous dire qu'il y a du lourd. À commencer par Romelu Lukaku, très utilisé dans les teams de Premier League, il obtient son premier boost. Du côté de la Série A, Franck Kessié et Denzel Dumfries sont également présents avec des stats impressionnantes. On vous explique tout ça en détail dans cet épisode de FUT Express.

