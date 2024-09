Brest : Pierre Lees-Melou se rapproche d’un retour

Meilleur joueur de la saison passée du côté de Brest, Pierre Lees-Melou n’a plus reporté le maillot breton depuis le 4 mai dernier face à Nantes. Victime d’une fracture de fatigue du péroné droit, ses douleurs se sont ensuite étirées. S’il ne sera pas dans le groupe pour la réception de Toulouse, ce dimanche en Ligue 1, le milieu de 31 ans est proche du retour. C’est en tout cas ce qu’a révélé son entraîneur Eric Roy, en conférence de presse, ce samedi.

La suite après cette publicité

« Il sent une évolution et qu’il est proche d’un retour. Mais comme on l’a évoqué ensemble, il doit faire avec ses sensations. Il sent que ça commence à se mettre en place, il a moins de douleur. Il me dira quand il sera complètement prêt. Ça fait deux semaines qu’il participe avec le groupe. Il a beaucoup travaillé son pied gauche depuis le début de la préparation. Il a même travaillé exclusivement de son pied gauche. Mais, il n’a pas encore fait de frappes très puissantes, le dernier palier à passer », a indiqué le technicien brestois.