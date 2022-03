Barrages, Coupe du Monde 2022 : le Maroc et la Tunisie qualifiés !

Il y a une équipe qui n'a pas tremblé ce soir, c'est le Maroc. Après le nul obtenu en République Démocratique du Congo, c'est dans un contexte tendu autour du sélectionneur Vahid Halilodzic que les Lions de l'Atlas ont obtenu leur précieux sésame pour une seconde Coupe du Monde consécutive. Après le 1-1 de l'aller, ils ont facilement battu les Léopards 4-1, avec notamment un doublé de l'Angevin Ounahi. Le milieu de terrain a d'abord ouvert le score d'un superbe tir enroulé de l'extérieur de la surface (21e), avant de voir Tissoudali remporter son duel face au gardien adverse juste avant la surface (45e +7), puis de conclure lui-même un joli mouvement côté gauche (54e). La fête était même totale avec un dernier but signé Hakimi (70e), faisant presque oublier la superbe réduction de l'écart de Malango Ngita (77e).

À l'inverse, ce fut très serré jusqu'au bout entre la Tunisie et le Mali. Battus à domicile il y a 4 jours 0-1, les Maliens devaient renverser la tendance sur la pelouse du stade Olympique de Radès. Les Aigles prenaient cette confrontation par le bon bout avec un but de Abdoulay Diaby, finalement refusé par la VAR (4e). Un espoir sans lendemain, car le match est rapidement devenu haché, malgré cette bonne entame des partenaires du capitaine Hamari Traoré. Il y a bien eu cette frappe de Bissouma (52e) mais c'était beaucoup trop insuffisant pour déstabiliser une Tunisie bien déterminée et concentrée à conserver son but d'avance. Malgré les dernières minutes passées dans le camp tunisien, le Mali n'a jamais réussi à tromper la défense (0-0). Les Aigles de Carthage disputeront leur 6e Coupe du monde de leur histoire.