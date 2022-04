Hubert Velud nouveau sélectionneur du Burkina Faso

La Fédération Burkinabè de Football a officialisé ce vendredi la signature de son nouveau sélectionneur, en la personne d'Hubert Velud. Après le limogeage de Kamou Malo à l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, la FBF fait donc confiance à l'ancien coach du Soudan, qu'il a quitté en décembre 2021. A 62 ans, l'entraîneur français va donc diriger la troisième sélection africaine de sa carrière, après le Togo et le Soudan.

Le natif de Villefranche-sur-Saône a su engranger de l'expérience dans le football africain, qu'il connaît depuis 2011 puisqu'il est passé par neuf clubs entre le Maroc, l'Algérie et la République Démocratique du Congo. Il aura pour mission de qualifier les Etalons pour la prochaine édition de la CAN, prévue en 2023 en Côte d'Ivoire. Pour cela, il faudra se défaire du groupe B, composé du Cap Vert, le Togo et l'Eswatini