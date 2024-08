Amical : le Real Madrid battu par l’AC Milan pour son premier match de préparation

Dans la nuit de mercredi à ce jeudi, l’AC Milan et le Real Madrid s’affrontaient en amical au Soldier Field de Chicago (États-Unis). Un match de pré-saison sans les habituels titulaires côté milanais comme Mike Maignan et Théo Hernandez. Et sans la présence de certaines stars madrilènes telles que Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinícius Júnior. Carlo Ancelotti a pu néanmoins compter d’entrée sur Luka Modrić (capitaine), Antonio Rüdiger, Arda Güler et, surtout, sur le jeune Endrick pour sa première sous les couleurs du Real.

Un match que le Brésilien n’a pas su marquer de son empreinte. Treize ballons touchés, aucun tir tenté et un changement dès la mi-temps pour l’ancien joueur de Palmeiras. Les Madrilènes se sont même inclinés pour le premier match de leur tournée américaine. Bien décalé sur le côté droit par Mattia Liberali, Samuel Chukwueze ajuste Andriy Lunin (55ᵉ), qui venait de suppléer Thibault Courtois, pour le seul but de la rencontre. Les Merengues auront l’occasion de se relever durant cette tournée de préparation, lors du Clasico contre le FC Barcelone, dans le New Jersey (le 4 août). Les Catalans, derniers adversaires de Milan outre-Atlantique (le 7 août), avant la reprise du championnat d’Italie.