Nico Paz, le prodige qui a échappé au Real Madrid et à l’Espagne

L’Espagne peut se tourner vers l’avenir avec le sourire et un optimisme plus que légitime. Championne d’Europe, la Roja compte dans ses rangs des jeunes particulièrement prometteurs, déjà intégrés à l’équipe première ou qui le seront dans les prochains mois, à l’image de Pedri, Lamine Yamal, Gavi, Nico Williams, Samu Omorodion ou Pau Cubarsi. Mais les Espagnols auraient sûrement aimé voir le nom de Nico Paz dans cette liste. Né en Espagne d’un père international argentin, Pablo Paz, puis formé au sein de La Fabrica du Real Madrid, il a finalement fait le choix de défendre l’Albiceleste plutôt que la Roja, empruntant la même voie qu’Alejandro Garnacho par exemple. Mais une chose est sûre, ni les Argentins ni les Espagnols ne s’attendaient à le voir débuter si vite en sélection…

Appelé par Lionel Scaloni pour cette trêve internationale, celui qui a troqué le Manzanares pour le lac de Côme cet été s’est déjà fait remarquer auprès de ses compatriotes qui ne le connaissaient pas forcément. Lors de la lourde victoire de sa sélection face à la Bolivie (6-0), Paz a pu débuter, entrant en fin de match (73e), et délivrant même une passe décisive pour un Lionel Messi qui l’a encensé après le match. « C’est une folie, et au-delà de son âge, il a une maturité impressionnante et c’est pour ça qu’il est là, j’espère qu’il va continuer de grandir, et que nous on puisse l’aider. Il va se sentir à l’aise parce qu’on a beaucoup le ballon, il a grandi en jouant comme ça et il a beaucoup de qualité », a lancé La Pulga après la rencontre. En plus de sa passe décisive pour la vedette de la sélection, Paz a aussi montré de belles choses et fait étalage de tout son talent.

Un retour à Madrid ?

Une explosion fulgurante pour le joueur entraîné par Cesc Fabregas, qui totalise 2 passes décisives en 6 rencontres de championnat italien. En l’espace de quelques mois, il est ainsi passé du Real Madrid Castilla en D3 espagnole à la sélection championne du monde. Très technique, comme un poisson dans l’eau entre les lignes et joueur qui aime se déplacer avec beaucoup de liberté pour créer du jeu dans la moitié adverse, son profil rappelle forcément celui de son glorieux aîné. Si l’Espagne peut s’en mordre les doigts, on peut aussi faire le même constat pour le Real Madrid qui en plus de ça, contrairement à la Roja, semble manquer de joueurs créatifs entre la ligne du milieu et celle de l’attaque cette saison. Mais les Madrilènes ont toujours un certain contrôle sur lui et peuvent toujours le rapatrier.

Effectivement, s’ils ont vendu l’Argentin pour 6 millions d’euros seulement, ils ont conservé 50% de ses droits, ce qui leur assure de toucher un joli chèque à la revente. Mais surtout, ils ont une option de rachat d’environ 12 millions d’euros, valable pour trois ans encore. Autant dire qu’il ne serait pas étonnant, si Nico Paz continue sur cette lancée, de voir l’écurie de la capitale espagnole faire revenir le joueur. En attendant un éventuel retour à Valdebebas, il va pouvoir continuer de prouver, en Serie A comme en sélection, que l’Argentine n’a pas de souci à se faire au niveau de sa relève générationnelle…