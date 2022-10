Un ancien du Real Madrid fusille Lionel Messi et CR7

Ce sont des déclarations qui vont en surprendre plus d'un. L'ancien gardien polonais de Liverpool et du Real Madrid Jerzy Dudek, âgé aujourd'hui de 49 ans, s'est payé Lionel Messi et CR7 dans son autobiographie. Vainqueur de la Ligue des champions avec les Reds, le Polonais a eu des propos sur les deux stars que les fans de ces derniers ne vont assurément pas apprécier, ni les principaux intéressés. C'est ce qu'a rapporté le média italien Il Posticipo, repris par le Sun.

« C'était très provocateur (ce que Messi a dit), tout comme Barcelone et leur entraîneur Pep Guardiola. J'ai vu et entendu Messi dire des choses si grossières à Pepe et Ramos qu'on ne peut même pas imaginer qu'elles puissent sortir de la bouche d'une personne qui semble si calme et amicale », avant de s'en prendre à CR7 : « il est très égocentrique, mais il veut vraiment gagner. Il préférerait un 1-0, avec un but de lui qu'un 5-0 sans marquer ».