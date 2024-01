Rien ne va plus pour le FC Andorra de Gerard Piqué

Septième du dernier exercice de Segunda División, le FC Andorra abordait la saison 2023/2024 avec énormément d’ambition. Le club détenu par Gerard Piqué depuis 2018 avait pour objectif d’aller se servir au Real Madrid ou à Manchester United afin d’enrôler des joueurs indésirables. Enfin, le nom de Carles Puyol était également cité pour renforcer la direction sportive.

La suite après cette publicité

Depuis, le petit club déchante. Et pas qu’un peu. Dix-neuvième du classement de deuxième division espagnole (sur 22) et incapable de remporter le moindre match depuis le 3 décembre dernier, le FC Andorra ne lutte pas vraiment pour une montée en Liga, mais plutôt pour sa survie. Et Relevo nous dresse un portrait peu flatteur de la situation actuelle du club de Piqué. Et l’ancien joueur du FC Barcelone en prend pour son grade.

À lire

Le FC Nantes intéressé par Massadio Haidara

Le club lutte pour le maintien

Son choix de virer l’ancien coach Nacho Castro pour miser sur Eder Sarabia (l’ancien adjoint de Quique Setién) commence à faire jaser. Cette année, les concepts de jeu du technicien espagnol sont moins assimilés par les joueurs et l’équipe a la quatrième moins bonne attaque du championnat (21 buts marqués). Sarabia est donc logiquement menacé. Mais les ennuis ne s’arrêtent pas là. En juin prochain, le contrat liant le club à l’État andorran concernant la location de l’Estadi Municipal touche à sa fin.

La suite après cette publicité

Et malheureusement pour Piqué, le secrétaire d’État aux sports et à la jeunesse, Alain Cabanes, a déjà annoncé que l’accord ne sera pas reconduit. Le FC Andorra pourrait donc potentiellement se retrouver à la rue en fin de saison. Le gouvernement local a bien pour projet de construire un stade à Encamp, mais l’ouvrage ne sera prêt qu’à la fin de l’année 2024 et donc indisponible pour le début de la saison prochaine. Un déménagement temporaire à Lleida pourrait être envisagé, mais la cité catalane est située à plus de deux heures d’Andorre.