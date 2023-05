Bayern Munich : l’incroyable second souffle de Noussair Mazraoui

La suite après cette publicité

La saison d’acclimatation pour un joueur après un transfert n’est pas toujours évidente et ce n’est pas Noussair Mazraoui qui dira le contraire. Le latéral marocain de 25 ans a fait le grand saut en quittant cet été l’Ajax Amsterdam pour le Bayern Munich et le mariage met du temps à se dessiner. Pourtant, il y a du bon à retenir. Peu utilisé lors des deux premiers mois de compétition, il a doucement trouvé un rôle de titulaire sur le flanc droit de la défense et est arrivé en pleine confiance à la Coupe du monde, une compétition où il a brillé avec le Maroc en atteignant les demi-finales. Mais justement cette belle prestation aura mis un frein à son aventure bavaroise.

Loin des terrains pendant de longues semaines suite à une inflammation du péricarde liée au Covid-19, il ne jouera pas en 2023 avant le 11 mars dernier contre Augsbourg (5-3). En son absence, l’équipe est repassée en 3-4-3 et logiquement, il a glissé tout doucement hors du onze. C’est d’ailleurs avec seulement 13 minutes au compteur depuis le début de l’année qu’il sortait de ses gonds le 20 avril dernier. «Je suis déçu de ma situation actuelle. J’étais titulaire ici avant la Coupe du monde, maintenant je suis en forme et je n’ai plus de temps de jeu. Je ne suis même pas le deuxième ou troisième choix. C’est trop tôt pour parler de mon avenir, mais ce n’est pas bon» expliquait-il à Abendzeitung.

Il enchaîne enfin

Lancé ensuite contre Mayence lors d’une défaite 3-1, il voyait Thomas Tuchel lui redonnait de la confiance. Le technicien allemand préférait remettre l’église au centre du village tout en poussant son joueur à répondre présent : «je ne lis pas les interviews. Je ne sais rien. Je veux aussi qu’il joue plus. Tout le monde reçoit un maximum de soutien de notre part et ensuite tout le monde est mis au défi. Si vous n’obtenez que cinq minutes, vous devez livrer dans les cinq minutes. Vous devez toujours, toujours, toujours être à votre meilleur niveau. Ensuite, vous vous préparez. Souhaiter quelque chose est une chose. Forcer quelque chose en est une autre.» Des paroles suivies par des actes de la part de Noussair Mazraoui.

En vue contre le Hertha Berlin (2-0) puis passeur décisif face au Werder Brême (2-1), il a ensuite marqué face à Schalke 04 (6-0). Trois prestations de choix donc qui lui ont permis de reprendre confiance et d’inverser la donne. Profitant comme Joao Cancelo côté gauche de l’absence d’Alphonso Davies et du retour à une défense à quatre suite à la blessure de Dayot Upamecano, le Marocain est de retour aux affaires au meilleur des moments. Le directeur sportif Hasan Salihamidzic a d’ailleurs tenu à réaffirmer auprès de Sport 1 sa confiance envers le joueur sous contrat jusqu’en juin 2026 : «il reste avec nous. Si vous voyez ce qui se passe sur le marché des arrières latéraux, nous sommes heureux de l’avoir. Il a une grande classe.» Le Bayern Munich peut en tout cas se frotter les mains de ce retour en forme de Noussair Mazraoui.