FC Barcelone : Joan Laporta évoque le cas Frenkie de Jong

L'incertitude persiste autour de l'avenir de Frenkie De Jong. Toujours Blaugrana ou futur Red Devils ? Une question qui a été posée à Joan Laporta sur le milieu de terrain néerlandais, dans des propos recueillis dans le Manchester Evening News. Erik Ten Hag souhaite rapatrier son ancien joueur lorsqu'il était à l'Ajax Amsterdam, le club mancunien est favorable et a même formulé une offre de 85 millions d'euros (avec les bonus) pour le joueur de 25 ans.

Cependant, le président du Barça souhaite savoir si Frenkie De Jong souhaite réellement partir de la Catalogne ou non. « Frenkie de Jong est notre joueur, nous l'aimons vraiment », a exprimé Laporta à ESPN. « Nous avons reçu des offres pour Frenkie mais nous n'avons pas accepté pour l'instant, car nous voulons parler avec lui et savoir exactement ce qu'il veut. Nous devons clarifier certains aspects de sa situation. » Et selon plusieurs médias espagnols, Chelsea serait également sur le coup pour récupérer le milieu hollandais. Une saga qui n'a pas fini de faire couler de l'encre.