La réponse de Thierry Henry au Real Madrid sur Kylian Mbappé

Le Real Madrid n’a pas l’intention de libérer ses joueurs pour les Jeux Olympiques. Voici qui compromet donc la participation de Kylian Mbappé à la compétition, ainsi que celle de certains de ses futurs partenaires comme son compatriote Eduardo Camavinga ou le Marocain Brahim Diaz. Un coup dur pour la France, et pour ces Jeux Olympiques de façon générale. Encore interrogé à ce sujet en conférence de presse, Thierry Henry a donné son avis.

« Ça a toujours été le cas. Je savais à quel point ça allait être difficile. Je m’en doutais. C’est tout à fait normal, surtout les clubs à l’étranger. C’est les JO ici, en France, les clubs français vont être là je pense pour aider. Mais pour les clubs étrangers, je m’en doutais. Je ne me suis jamais ârrêté au premier non. On verra ce qu’on peut faire, la décision restera celle des clubs, vu que ce ne sont pas des dates Fifa. On va essayer de discuter, mais ce n’est pas évident. On va essayer de parler, voir ce qu’on peut faire. Il n’y a pas mal de branches à l’arbre. On est obligé de sonder tout le monde. On va voir si on peut reçus. C’est difficile à préparer parce qu’on n’a pas de certitudes. Oui, il y a pas mal de noms qu’on aimerait avoir. Mais on ne sait pas quand le oui arrivera. Et si le joueur change de club… Ce n’est pas facile, mais on le savait », a répondu le sélectionneur des Espoirs et de l’équipe olympique. Autant dire que, même si Henry va insister, ça sent mauvais…